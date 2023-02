Dennis Srbeny und Samet Coskun erzielten die Tore für die Hausherren. Im Kader der Kasselaner standen fünf frühere Paderborner, darunter der 36-jährige Standard-Spezialist Alban Meha.

In einem 3-5-2-System formierten sich die Gastgeber auf dem Rasen im Trainingszentrum. Maximilian Rohr übernahm die zentrale Position in der Abwehr, an seiner Seite verteidigten Marco Schuster und Jasper van der Werff vor Torwart Pelle Boevink. Niclas Nadj kam zu seinem ersten Einsatz im Paderborner Trikot. Der lange verletzte Sebastian Klaas spielte ebenfalls erstmalig von Beginn an.

Die beste Gelegenheit im ersten Durchgang hatte Felix Platte, der einen Kopfball nach einer Ecke von Klaas an die Latte setzte (29.). Wenig später scheiterte Richmond Tachie mit einem Freistoß an KSV-Keeper Marlon Sündermann, der die Kugel zur Seite abwehrte (32.).

Nach dem Seitenwechsel machte es der SCP dann präziser. Eine feine Kombination im Strafraum vollendete Srbeny mit dem linken Fuß zum 1:0 (56). Im weiteren Verlauf der Begegnung gab Cheftrainer Lukas Kwasniok vier U21-Spielern die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Coskun machte dabei mit einem sehenswerten Tor auf sich aufmerksam, per Hacke setzte er den Ball zum 2:0 ins Netz (78.).

SC Paderborn 07: Boevink - Schuster, Rohr, van der Werff - Tachie, Nadj, Klaas (73. Coskun), Srbeny (64. Ens), Carls - Conteh (58. Dag), Platte (73. Demir).

Tore: 1:0 Srbeny (56.), 2:0 Coskun (78.)