"Ich dachte, ich bin im falschen Film"

Mit dem 4:3 (2:2)-Sieg bei Hannover 96 hat Fußball-Zweitligist SC Paderborn 07 seine Erfolgserie in der Rückrunde torreich fortgestzt. Die Ostwestfalen setzen sich damit in der Spitzengruppe der 2. Liga weiter fest.

Lukas Kwasniok, Trainer SC Paderborn 07: "Es war das von beiden Trainern angekündigte wilde Spiel, wobei ich gerne auf die ersten vier Minuten verzichtet hätte. Wir wussten, dass uns Hannover extrem hoch anlaufen wird, dachten aber wohl wir könnten das alles im klein-klein lösen. Nach dem 0:2 dachte ich, ich bin im falschen Film. Aber was die Mannschaft dann abgeliefert hat, war a la bonheur. Wir waren nie ungeduldig, haben unsere Struktur gefunden und am Ende hat uns das schnelle Anschlusstor geholfen. Bis auf die Aktion vor dem 3:4 hatten wir in der zweiten Hälfte alles uner Kontrolle und haben nach dem schnellen 0:2 am Ende verdient mit 4:3 gewonnen."