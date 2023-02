Richmond Tachie, Stürmer in Diensten des Fußballzweitligisten SC Paderborn, hat am vergangenen Samstag (18. Februar) einen Unfall auf der A2 unversehrt überstanden. Das bestätigte der Verein auf Anfrage dieser Zeitung.

Der 23-Jährige war am Samstag, 18. Februar, nach dem Testsieg gegen Hessen Kassel auf der Autobahn 2 auf dem Weg nach Berlin, als er zwischen Bielefeld und Hannover in Höhe der Raststätte Auetal auf regennasser Fahrbahn in eine Bodenwelle geraten sei, die Kontrolle über seinen Wagen verloren habe und in eine Leitplanke geprallt sei.

Der gebürtige Berliner war nach Angaben des SCP alleine unterwegs, ein anderes Fahrzeug sei nicht beteiligt gewesen. Es sei ein Krankenwagen gerufen worden, doch Tachie habe die Unfallstelle nach einer Untersuchung eigenständig verlassen können. Am Dienstag (21. Februar) habe er das Training planmäßig wieder aufgenommen.