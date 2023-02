Schallenberg: Auch Schalke soll interessiert sein

Bei den Königsblauen solle Schallenberg im Sommer Leihspieler Alex Kral ersetzen, der wohl nicht zu halten sein werde. „Ich kann verraten, dass einige Bundesligisten an Ron interessiert sind. Obwohl er glücklich in Paderborn ist, reizt ihn der nächste Step“, wird sein Berater Roland Braun zitiert. Schallenberg hatte noch am Samstag nach dem 1:1 in Kiel erklärt: „Ich weiß nicht, wo das immer herkommt, aber es belastet mich nicht.“

