4:0-Sieg im ersten Testspiel gegen den MSV Duisburg

Die Kicker des SC Paderborn 07 haben einen erfreulichen Start in das Spieljahr 2023 hingelegt. Im ersten Testspiel des neuen Jahres gelang den Paderbornern ein deutlicher 4:0-Sieg gegen den Drittligisten MSV Duisburg.

Routinier Uwe Hünemeier eröffnete kurz nach dem Seitenwechsel den Torreigen. Innerhalb von elf Minuten erhöhten Robert Leipertz Maximilian Rohr und Sirlord Conteh.

Weder in Durchgang eins noch in Hälfte zwei ließ der sehr massiv stehende SCP eine Chance des Gegners zu. „In Verteidigung der eigenen Hälfte waren wir sehr stabil. Darauf lag in den vergangenen Tagen auch der Fokus und das freut mich“, sagte Trainer Lukas Kwasniok.

Nach der Pause agierten die Ostwestfalen auch in der Offensive sehr viel zielstreibiger. Kwasnioks Kommentar nach den vier Toren in nur 18 Minuten: „Da war mehr Wucht und mehr Dampf drin“, lobte Kwasniok und fügte noch hinzu: Schauen wir mal, wie es weitergeht.“

Kwasniok nominierte zum Einstieg eine 3-2-4-1-Formation mit Neuzugang Pelle Boevink im Tor. Das zentrale defensive Mittelfeld mit Mannschaftskapitän Ron Schallenberg und Marcel Mehlem sollte für hohe Kompaktheit vor der Abwehrkette sorgen. In der vordersten Reihe agierte Marvin Pieringer, der eine Vierer-Mittelfeld-Formation hinter sich hatte.

Den ersten Abschluss der Partie hatten die SCP07-Kicker, Marcel Hoffmeier zielte aus der Distanz etwas zu hoch (8.). Nach einer knappen halben Stunde kam Mehlem im Strafraum zum Abschluss, bei seinem Linksschuss musste sich MSV-Keeper Vincent Müller mächtig strecken (28.). Kurz vor der Pause schoss Florent Muslija einen Freistoß aus 18 Metern am Tor vorbei (45.).

Im zweiten Durchgang gingen die Paderborner schnell in Führung. Einen Freistoß von Julian Justvan köpfte Hünemeier zum 1:0 in den linken Winkel (49.). Nun hatten die Hausherren deutlich Oberwasser, Leipertz legte auf Zuspiel von Raphael Obermair nach (56.). Die weiteren Treffer erzielten Rohr mit einem Linkschuss (64.) und Sirlord Conteh per Abstauber (67.).

Paderborns neuer Sport-Geschäftsführer Benjamin Weber (Mitte) wohnte dem Spiel bei. Ebenfalls dabei Vizepräsident Dr. Carsten Linnemann (links) und sportlicher Leiter Robin Trost (rechts). Foto: Thomas F. Starke

So wurde gespielt

SC Paderborn 07: Boevink - Hoffmeier (46. Schuster), Heuer (46. Hünemeier), Müller (46. Van der Werff) - Schallenberg (46. Rohr), Mehlem (46. Klefisch) - Tachie (46. Justvan), Srbeny (46. Conteh), Muslija (46. Leipertz), Carls (46. Obermair) - Pieringer (46. Platte).

MSV Duisburg: Müller, Mogultay (63. Kölle), Stoppelkamp (63. Hettwer), Fleckstein, Knoll (46. Pusch), Jander, Feltscher (46. Senger), König, Mai (46. Bitter), Girth (63. Ekene), Frey.

Tore:

1:0 (49.) Hünemeier

2:0 (56.) Leipertz

3:0 (64.) Rohr

4:0 (67.) Conteh.