SCP spielt 1:1 gegen den VfL Bochum

Im Paderborner Trainingszentrum gingen die Hausherren früh durch Robert Leipertz in Führung. Noch vor der Pause glich der Ex-Paderborner Philipp Hofmann mit einem Kopfball aus. Am Samstag geht die aktive Phase mit einem Test bei Rot-Weiss Essen zu Ende.

Vor Torwart Leopold Zingerle nominierte Chef-Trainer Lukas Kwasniok eine Dreierreihe mit Marco Schuster als Rechtsverteidiger. Im Mittelfeld spielte Kai Klefisch an der Seite von Kapitän Ron Schallenberg. Ganz vorne kam das Duo Marvin Pieringer und Robert Leipertz zum Zuge. In der Startelf des VfL standen mit Christopher Antwi-Adjei, Philipp Hofmann und Gerrit Holtmann gleich drei ehemalige Paderborner.

Ganz früh staubte Leipertz nach einem Schuss von Raphael Obermaier und einer zu kurzen Abwehr von VfL-Keeper Manuel Riemann zum 1:0 ab (2.). Danach waren die SCP07-Kicker vor allem in der Defensive gefragt. Ein hoher Ball in den Strafraum brachte den Ausgleich, Hofmann nickte zum 1:1 ein (32.). Kurz vor der Pause schoss Pieringer auf Zuspiel von Julian Justvan über das Tor (44.).

Im zweiten Durchgang kamen die Paderborner offensiv besser zum Zug. Die größte Chance zur Führung hatte Pieringer, der aus gut 30 Metern am leeren Tor vorbei zielte (58.). Justvan schloss zweimal aus der Distanz zu zentral ab (67. und 72.), Pieringer zielte links am Tor vorbei (73.). Der kurz zuvor eingewechselte Ilyas Ansah blieb auf dem Weg zum Tor an einem Bochumer hängen (78.).

SC Paderborn 07: Zingerle - Schuster, Heuer, Hoffmeier - Justvan, Klefisch, Schallenberg, Srbeny (73. Ansah), Obermair - Pieringer, Leipertz.

VfL Bochum: Riemann, Osterhage (46. Soares), Losilla, Förster (68. Pannewig), Oermann (46. Masovic), Holtmann (46. Stöger), Antwi-Adjei (46. Zoller), Janko (68. Mousset), Lampropoulos (46. Osei-Tutu), Hofmann (46. Ganvoula), Horn.

Tore: 1:0 Leipertz (2.); 1:1 Hofmann (32.)