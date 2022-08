SCP und DSC beziehen Trainingslager

Wegen der WM in Katar wird am 12./13. November mit dem 17. Spieltag die Zweitligasaison für mehr als zwei Monate unterbrochen. Fortgesetzt wird der Spielbetrieb mit dem ersten Rückrundenspieltag am 28./29. Januar. „Direkt nach dem letzten Spiel in Nürnberg wird meine Mannschaft etwa drei Wochen Urlaub machen. Anfang Dezember beginnen wir dann mit der Vorbereitung“, machte Trainer Lukas Kwasniok auf WB-Anfrage am Donnerstag die Planungen öffentlich.

