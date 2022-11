Der Winterfahrplan des SC Paderborn 07 steht

Paderborn

Jetzt stehen die Termine: Nach einer dreiwöchigen Auszeit im Anschluss an die Hinrunde, die am 13. November mit dem Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg endet, steigen die Zweitliga-Kicker des SC Paderborn 07 am 5. Dezember wieder in den Trainingsbetrieb ein.