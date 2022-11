Sehr gute Hinrunde in großer Gefahr

Was hatte Uwe Hünemeier im Interview mit dem WESTFALEN-BLATT am Samstag gesagt? „Die letzten drei Spiele werden zeigen, ob wir aus einer guten eine sehr gute Hinrunde machen können.“

Nach dem desolaten Auftritt auf der Schwäbischen Alb sieht es eher danach aus, als müsste der SCP in den verbleibenden zwei Partien am Dienstag gegen Arminia Bielefeld und am Sonntag beim 1. FC Nürnberg Schadensbegrenzung betreiben. Der ganz große Absturz droht nicht, aber bis vor wenigen Wochen hatten sich die Paderborner sicher mehr ausgerechnet. Außerdem gilt es, mit einem guten Gefühl in die mehr als zweimonatige Winterpause zu gehen.