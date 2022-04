Erst Stefan Kutschke, dann Pascal Testroet und schließlich Robert Glatzel – für Paderborns Elfmeter-Killer Jannik Huth war es am Samstag in Hamburg bereits der dritte gehaltene Strafstoß in dieser Saison. So gut war Huth noch nie.

Die starke Quote von Huth im Duell „Eins-gegen-Eins“ kann sich auch deshalb sehen lassen, weil der Torhüter seiner Mannschaft damit immer wichtige Punkte sichert. Als Kutschke im November antrat, wäre es Ingolstadts Führungstreffer gewesen. Am Ende siegte Paderborn knapp mit 2:1. Im Dezember in Sandhausen verhinderte Huth mit einem gehaltenen Handelfmeter nach 17 Minuten den Ausgleich des SV Sandhausen. Den kassierte der SCP zwar noch, aber erst in der Nachspielzeit und nahm so wenigstens einen Zähler mit.