So lief für den SC Paderborn 07 das Hinspiel in Düsseldorf

Eine knappe Niederlage in einem gutklassigen Duell

Paderborn

Das war am 2. Spieltag ein erster kleiner Dämpfer: Nur fünf Tage nach der 5:0-Gala gegen den Karlsruher unterlag der SC Paderborn 07 am 22. Juli 2022 in einem guten Zweitligaspiel bei der Düsseldorfer Fortuna etwas unglücklich 1:2 (1:2).