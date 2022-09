Steht Rohr schon in der Startelf?

Die Überraschung ist dem SC Paderborn 07 gelungen. Mit der Verpflichtung von Maximilian Rohr reagierte der Zweitligist kurz vor Transferschluss nicht nur auf seine aktuellen Probleme in der Defensive, sondern löste beim Aufstiegskonkurrenten Hamburger SV auch große Verwunderung aus.

Voller Einsatz: Auch in der Relegation gegen Hertha (hier gegen Santiago Ascacibar ) war Maximilian Rohr für den HSV am Ball. Jetzt wollte er weg.

Doch der Reihe nach. Dass Rohr bereits am Samstag (13 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg im Kader steht, daraus machte Trainer Lukas Kwasniok am Donnerstag kein Geheimnis. Ob der 27-Jährige auch schon den Sprung in die Startelf schafft, ließ der Coach erwartungsgemäß offen: „Er ist auf jeden Fall eine Option. Im Training hat er einen guten Eindruck gemacht, deshalb könnte es tatsächlich sein, dass Maxi sofort dabei ist.“