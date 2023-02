Kwasniok zum Elfmeter: „Da fällt mir ein Ei aus der Hose“

Stimmen zum Paderborner 1:1 in Kiel

Kiel/Paderborn

Der SC Paderborn 07 hat mit dem 1:1 bei Holstein Kiel den fünften Sieg in Folge verpasst, bleibt aber in diesem Jahr ungeschlagen. Kurzfristig war Stürmer Marvin Pieringer aufgrund einer Fußverletzung im Abschlusstraining am Freitag ausgefallen, während des Spiels mussten noch Robert Leipertz (Wadenbeinköpfchen rausgesprungen) und Raphael Obermair (Schulter ausgerenkt) verletzt passen.

Von Peter Klute