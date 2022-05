Strohdiek kommt zum SC Paderborn zurück

Paderborn

Drei Abstiege in drei Jahren – sportlich lief es bei Christian Strohdiek zum Ende seiner Laufbahn nicht mehr. War der verfehlte Erstliga-Klassenerhalt mit dem SC Paderborn 2020 so erwartet worden, endete sein Wechsel im Januar 2021 zu den Würzburger Kickers mit dem Absturz von der 2. Liga in die Regionalliga. Zum 1. Juli kehrt der 34-Jährige zum SCP zurück.

Von Matthias Reichstein