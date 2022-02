Wer ersetzt Paderborns Top-Torjäger Sven Michel? Wie viele mit dem Coronavirus infizierte SCP-Spieler kehren zurück? Verstärkt der neue Angreifer Kemal Ademi das Aufgebot? Vor dem Zweitligakracher am Samstag (20.30 Uhr/Sport 1 und Sky) beim FC St. Pauli stehen viele Fragezeichen. Lukas Kwasniok gab am Freitag keine konkreten Antworten.

Einen Stürmer an Union Berlin verkauft, einen anderen geholt – dass Ademi (1,95 Meter) angreift, Michel ersetzt und damit neben Felix Platte (1,90 Meter) stürmt – diese Variante beschrieb Paderborns Trainer Kwasniok am Freitag selbst als mögliche „Türme im Sturm“, wollte viel mehr aber nicht verraten. An der Doppelspitze, so viel ließ der 40-Jährige durchblicken, wolle er festhalten, ansonsten zählte er mehr die Mängel des Zugangs vom FK Chimki Moskau auf: Ademi sei seit dem 5. Dezember nicht mehr am Ball, ihm fehle der Rhythmus und er könne noch nicht über die gesamten 90 Minuten spielen. Kwasnioks Kommentar: „Wir wussten das alles, aber in der Kürze der Zeit war Michels Abgang nichts anders lösbar.“