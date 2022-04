Thalhammer rettet das Remis

In der ersten Hälfte sah es teilweise aus wie ein Freundschaftsspiel. Wenig Zweikämpfe, wenig Tempo, wenig Strafraumszenen. Doch schließlich wurde das Zweitligaduell zwischen dem SC Paderborn 07 und dem Karlsruher SC doch noch unterhaltsam.

Der SC Paderborn 07 holt in Unterzahl noch einen Punkt gegen den Karlsruher SC

Die 84. Minute in der Benteler-Arena: Maximilian Thalhammer trifft zum 2:2, Karlsruhes Keeper Marius Gersbeck hat das Nachsehen.Aufregung: Schiedsrichter Christof Günsch zeigt in der Nachspielzeit der Paderborner Bank die Gelbe Karte.

2:2 stand es am Ende einer Achterbahnfahrt. Der SCP hatte mit 1:0 geführt, dann 1:2 in Rückstand gelegen und rettet in Unterzahl kurz vor Schluss einen Punkt.