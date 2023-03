Tobias Müllers „emotionaler Tag“

Leopold Zingerle nur noch die Nummer drei, Raphael Obermair nach seiner Schulterverletzung noch nicht soweit, Sirlord Conteh aufgrund seiner fünften Gelben Karte gesperrt: Von der großen Wiedersehensparty der Ex-Magdeburger an alter Wirkungsstätte blieb nur einer übrig: Tobias Müller.

Das hätte an alter Wirkungsstätte Tobias Müllers erstes Zweitligator werden können. Doch Magdeburgs Torwart Dominik Reimann hielt.

Er kickte vier Jahre für Magdeburg und war gemeinsam mit Conteh und Obermair als Aufstiegsheld und Kapitän im Sommer von der Elbe an die Pader gewechselt. Da ist es keine Frage, dass die 94 Minuten am Samstag in der MDCC-Arena ganz besonders für ihn waren.