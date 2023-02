Robert Leipertz: „Trainer, nimm mich runter“

Paderborn

Elf Tore in einer Saison – an so eine Marke kam Robert Leipertz noch nie heran. „Zehn Treffer sind mein Rekord. Aber in dem Jahr habe ich noch neun Bälle für meine Mitspieler aufgelegt. Da habe ich in den kommenden Wochen noch einiges aufzuholen“, sagt Paderborns bester Schütze.