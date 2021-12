Trainingsauftakt des SC Paderborn 07 am 2. Januar

Mit dem Trainingsauftakt am Sonntag, 2. Januar, steigt Fußball-Zweitligist SC Paderborn 07 in die Vorbereitung auf die Rest-Rückrunde ein.

Die beginnt für die Ostwestfalen am Samstag, 15. Januar (13.30 Uhr), mit dem Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg. In den knapp zwei Wochen absolviert der SCP drei Vorbereitungsspiele.

Am Dienstag, 4. Januar, geht‘s zunächst zum Erstligisten VfL Wolfsburg. Am folgenden Wochenende testet das Team um Trainer Lukas Kwasniok dann doppelt. Am Samstag geht‘s zunächst zum Drittligisten SC Verl, zum Abschluss am Sonntag wird es international: Der niederländische Erstligist Heracles Alemo ist der Gegner. Alle Spiele werden voraussichtlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.