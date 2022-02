Tumani ersetzt zunächst Kniat

Ayan Tumani, Sportlicher Leiter des Nachwuchszentrums und seit 2017 beim SCP, wird die U21 des SC Paderborn 07 am Sonntag im Oberliga-Spitzenspiel gegen den 1. FC Kaan-Marienborn betreuen.

Paderborn Der 50-jährige Ex-Profi (Arminia Bielefeld, Hannover 96) steht aber wohl nur für die 90 Minuten zur Verfügung und wird nicht Nachfolger von Michél Kniat, der am Dienstag als neuer Chefcoach des Drittligisten SC Verl vorgestellt wurde. „Wir arbeiten parallel an einer guten Lösung“, sagte Christoph Müller. Der Leiter des SCP-Leistungszentrums hatte zuletzt die Verhandlungen mit dem SC Verl geführt und da nach WB-Informationen für den SCP eine beachtliche Ablösesumme in Höhe von 50.000 Euro für Kniat ausgehandelt.