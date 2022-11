Und immer hilft der SC Paderborn

Wenn es nicht läuft, dann hilft der SC Paderborn 07. So war es beim 1:2 gegen das damals sieglose Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth. So war es am Dienstag beim 0:2 im Heimspiel gegen das bis dato zumindest auswärts noch erfolglose Schlusslicht Arminia Bielefeld. Die Fortsetzung folgte nun gegen den Vorletzten in Nürnberg.

Von Matthias Reichstein