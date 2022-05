Am Mittwoch hatte sich Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth bereits optimistisch gezeigt, am Donnerstagabend meldete der SC Paderborn 07 endgültig Vollzug: Innenverteidiger Jasper van der Werff hat seinen Vertrag verlängert, über die Laufzeit und die Ablösemodalitäten machte der heimische Fußball-Zweitligist keine Angaben.

Der 23-Jährige war über den FC Red Bull Salzburg und den FC Basel im vergangenen Sommer per Leihbasis plus Kaufoption zum SCP gekommen. Er wurde auf Anhieb Stammspieler und stand in 30 Meisterschaftspartien auf dem Platz.