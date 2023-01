Van der Werff leitet die Niederlage ein

„Wir haben die Mannschaft auf die Pressingintensität des Gegners hingewiesen, aber offensichtlich war unser Team davon überrascht“, meinte Trainer Lukas Kwasniok. Der war zwar nicht sauer, aber merklich enttäuscht: „Das war gerade in der ersten Hälfte eine schlechte Leistung. Auch nach den intensiven Trainingseinheiten hätten wir besser sein müssen.“

Der zweifache Schweizer Meister ging bereits in Minute 10 in Führung. Nach einem kapitalen Fehlpass von Jasper van der Werff im Spielaufbau hatte Jeremy Guillemenot freie Bahn und traf. „Der Pass war schlampig gespielt. Aber es geht nicht nur um das Abspiel, sondern auch um das Absicherungsverhalten.“ Dass erneut van der Werff am entscheidenden Gegentreffer beteiligt war, macht die Situation für den 24-Jährigen nicht einfacher. Kwasniok sagte dazu: „Wenn jemand auf Dauer seine Leistungsfähigkeit nicht mehr findet, wird es schwer.“

Lukas Görtler (22.), Christian Witzig (37.) und der Ex-Paderborner Chadrac Akolo (44.) hatten weitere klare Möglichkeiten. Der SCP tat sich dagegen lange sehr schwer. Marvin Pieringer (30.) und Richmond Tachie (33.) sorgten für etwas Gefahr. Richtig kritisch wurde es für die Schweizer aber nur einmal: Nach einem Eckball von Marco Schuster (43.) köpfte Witzig den Ball an die eigene Latte.

Bis auf Schlussmann Huth und Robert Leipertz wechselte Kwasniok zur Pause komplett. Der SCP kam etwas besser in die Partie die beste Möglichkeit hätte in der Anfangsphase Sirlord Conteh (47.) gehabt. Nach einer Flanke von Marcel Hoffmeier flog er aber am Ball vorbei. Mehr war nicht zu sehen. Kwasniok: „Nach der Pause lief es etwas besser.“ Doch die letzten 20 Minuten musste der SCP nach einer muskulären Verletzung von Ilyas Ansah (war vier Minuten auf dem Platz) in Unterzahl zu Ende spielen: „Hinten raus war es ein Muster ohne Wert.“

Paderborn, 1 HZ: Huth - Schuster, Heuer, van der Werff - Klefisch - Tachie, Mehlem, Leipertz, Obermair - Pieringer, Platte,

Paderborn, 2 HZ: Huth - Hoffmeier, Hünemeier, Müller, Carls - Justvan, Rohr, Schallenberg, Leipertz (71. Ansah) - Conteh, Srbeny

Tor: 0:1 Guillemennot (10.)