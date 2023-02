Personalsorgen beim SC Paderborn 07 – Trio fällt länger aus

Der SC Paderborn 07 muss in den kommenden auf mehrere verletzte Spieler verzichten. Neben Marvin Pieringer, der sich bereits im Abschlusstraining vor dem Spiel in Kiel verletzt hatte, sind zwei weitere Leistungsträger betroffen.

Bei Pieringer lautet die am Dienstag vom SCP veröffentlichte Diagnose: eine Fraktur am rechten Sprungbein, die konservativ behandelt werden soll. Klarheit gibt es nun aber auch bei Robert Leipertz und Raphael Obermaier, die beim 1:1 gegen die Störche vorzeitig ausgewechselt werden mussten.

Bei Leipertz haben die eingehenden Untersuchungen nach SCP-Angaben eine Fraktur am linken Außenknöchel und einen Riss des vorderen Bandes am Wadenbeinköpfchen ergeben. Obermair hat sich die rechte Schulter ausgekugelt. Wie lange die drei Spieler ausfallen, hängt vom Heilungsverlauf ab, teilt der SCP mit, der nun vor allem in der Offensive arg dezimiert ist: Leipertz (11 Treffer) und Pieringer (8) sind die bislang erfolgreichsten Torschützen in Reihen des Zweitliga-Vierten.

Dagegen sind Sebastian Klaas und Kai Klefisch an diesem Dienstag (28. Februar) auf den Rasen des Paderborner Trainingszentrums zurückgekehrt. Beide Mittelfeldspieler absolvierten eine Laufeinheit, während ihre Teamkollegen in den regulären Trainingsbetrieb zur Vorbereitung auf das Spiel gegen den FC St. Pauli eingestiegen sind, in dem Trainer Lukas Kwasniok auch auf den gelbgsperrten Kapitän Ron Schallenberg verzichten muss.