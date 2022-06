Die Erwartungen an Paderborns Neuzugang Marcel Hoffmeier sind hoch

Sehr selbstbewusst wagt Marcel Hoffmeier den Schritt in die 2. Liga.

„Seine Spielfreude und seine Spielintelligenz haben mich in Münster beeindruckt. Bislang liefert er genau das ab, was ich in der Regionalliga von ihm gesehen habe.“