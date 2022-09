Von Frust keine Spur

Tabellenplatz eins, die meisten Tore geschossen: Es läuft beim SC Paderborn 07. Was auch daran liegt, dass die Mannschaft gut verstärkt wurde. Das bedeutet zugleich, dass Spieler, die in der vergangenen Saison noch gesetzt waren, nicht mehr regelmäßig in der Anfangsformation stehen. Ein gutes Beispiel dafür ist Marco Schuster, der auch im Heimspiel an diesem Samstag gegen den SSV Jahn Regensburg (13 Uhr, Sky) keine Startelfgarantie hat.

Im Sommer 2021 vom Drittligisten SV Waldhof Mannheim an die Pader gekommen, war der 26-Jährige in seiner Paderborner Premierensaison eine der positiven Überraschungen. Ein Mal fehlte er gelb-gesperrt, in den anderen 33 Partien kam er zum Einsatz, stand 32 Mal in der Startelf (nur daheim gegen Dynamo Dresden nicht). Zudem wurde er stellvertretender Mannschaftskapitän. Logische Konsequenz: Im Winter wurde Schusters Vertrag vorzeitig bis 2025 verlängert. „Natürlich hatte ich mir Spielzeiten ausgerechnet, aber dass es so gut läuft, damit konnte ich absolut nicht rechnen. Es war für mich persönlich und den Verein eine gute Saison“, blickt er zurück.