Kwasniok: „Das war eine tolle Woche“

Stimmen zum Spiel des SC Paderborn 07 in Braunschweig

Lukas Kwasniok, Trainer SC Paderborn 07: „Das war ein leistungsgerechtes Unentschieden, mit dem wir extrem gut leben können. Wir haben zwar das Spiel mit dem Ball kontrolliert, aber Braunschweig war jederzeit gefährlich. Gegen einen tief stehenden Gegner, der eine unfassbare Qualität hat, wird es im Verlauf eines Spiels immer schwerer, selbst gefährlich zu werden. In der zweiten Hälfte hatten wir fast 30 Minuten extrem viel Spielkontrolle, damit war ich sehr zufrieden, zumal wir ja auch schon 120 Pokalminuten in den Beinen hatten. Wir haben eine ganz besondere Truppe, vor der ich meine Kappe ziehe. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass die Eintracht ein paar Umschaltmomente hatte und in Führung gehen konnte. Wir haben eine tolle Englische Woche hinter uns, fahren glücklich nach Hause und fokussieren und nun auf das Heimspiel gegen den Hamburger SV.“