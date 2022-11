Wohin führt der Weg des SCP?

Muss sich der SC Paderborn nach der vierten Niederlage in Folge nach unten orientieren? Die Meinung von Julian Justvan ist eindeutig: „Das ist kein Thema. Unser Ziel ist der Weg nach oben. Die Qualität haben wir. Das haben wir gezeigt.“

Der 24-Jährige setzt nun auf die lange Winterpause und nennt drei Schritte, wie die Mannschaft wieder in die Erfolgsspur zurückfinden kann: Urlaub und damit abschalten. Analyse und Aufarbeitung der Hinrunde. Lange Vorbereitung bis zum ersten Rückrundenspieltag am 27. Januar beim Karlsruher SC. „Wir werden mindestens sechs Testspiele absolvieren und dazu ein Trainingslager in Spanien beziehen. Da ist Zeit genug, als Mannschaft wieder zusammenzufinden“, ist Justvan überzeugt. Gleichzeitig habe aber auch Trainer Lukas Kwasniok einen Abschnitt, um neue Dinge auszuprobieren: „Er wird viel tüfteln und gute Lösungen finden.“