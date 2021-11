Zingerle kämpft um seine Zukunft

Seit 2017 trägt Leopold Zingerle das Trikot des SC Paderborn 07. Der 27-Jährige stieg mit dem Verein bis in die 1. Liga auf und auch wieder ab. Doch aktuell durchlebt der Schlussmann seine mit Abstand schwierigste Zeit bei den Ostwestfalen. Am Mittwoch kehrte er ins Teamtraining zurück und kämpft um sein Comeback.

Seit 2017 trägt Leopold Zingerle das Trikot des SC Paderborn 07. Der 27-Jährige stieg mit dem Verein bis in die 1. Liga auf und auch wieder ab. Doch aktuell durchlebt der Schlussmann seine mit Abstand schwierigste Zeit bei den Ostwestfalen. Am Mittwoch kehrte er ins Teamtraining zurück und kämpft um sein Comeback: „Jetzt ist es ein tolles Gefühl, wieder dabei zu sein. Wenn ich bei 100 Prozent bin, will ich aber auch wieder spielen.“