Zwei auf der Streichliste

Defensiv dem Gegner keine Chance gelassen und in Durchgang zwei viermal getroffen: Der 4:0 (0:0)-Sieg des SC Paderborn 07 über Drittligist MSV Duisburg ging völlig in Ordnung. Vor dem Spiel setzte Trainer Lukas Kwasniok aber ein sehr deutliches Signal: Mit Adrian Gryszkiewicz und Kelvin Ofori saßen zwei Profis noch nicht einmal auf der Bank.

„Sie haben es nicht in den Kader geschafft. Das können Sie interpretieren, wie sie wollen“, antwortete Kwasniok auf entsprechende Fragen. Näher äußerte sich der 41-Jährige dazu nicht. Die beiden ausgemusterten Profis werden am heutigen Montag aber mit ins Trainingslager nach Spanien fliegen. Warum das Duo vor dem Testspiel von der Spielerliste gestrichen wurde, dürfte dennoch klar sein: Kwasniok wird mit den Trainingsleistungen unzufrieden sein. Innenverteidiger Adrian Gryszkiewicz (23) wechselte im Sommer 2022 von Gornik Zabrze zum SCP und kam bislang nur beim 10:0-Sieg im Pokal bei Einheit Wernigerode in einem Pflichtspiel zum Einsatz. Dieser dauerte aber auch nur 27 Minuten. Eine vorzeitige Trennung noch in dieser Transferperiode (endet am 31. Januar) gilt als wahrscheinlich.