Zweite Impfaktion in der Benteler-Arena am Samstag

Paderborn

Der SC Paderborn 07 führt am Samstag, 8. Januar, eine zweite Impfaktion in der Benteler-Arena durch. Von 8 Uhr bis 18 Uhr könne sich jeder in der Heim- oder Gästekabine impfen lassen, teilte der SCP07 am Dienstagabend mit.

- -