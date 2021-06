Handballer machen gegen Ferndorf den Aufstieg perfekt

TuS N-Lübbecke erstklassig

Lübbecke Der TuS N-Lübbecke ist zweiter Aufsteiger in die Handball-Bundesliga. Ostwestfalen-Lippe ist damit in der nächsten Saison mit drei Teams in der Oberklasse vertreten.