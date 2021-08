8500 Zuschauer können Paderborns Heimspiel gegen Schalke sehen

Beim dritten Heimspiel der Saison kann Fußball-Zweitligist SC Paderborn 07 gegen den FC Schalke 04 am Sonntag, 12. September, bis zu 8500 Zuschauer empfangen. In enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Kreises Paderborn und dem Ordnungsamt der Stadt Paderborn könne die Kapazität im Vergleich zu den ersten beiden Heimspielen somit erneut erweitert werden, teilte der Verein am Dienstag mit.

Dadurch sei es möglich, allen Inhabern von Sitzplatz-Dauerkarten ihren angestammten Platz anzubieten, heißt es weiter. Gegen den FC St. Pauli waren 6000 Zuschauer in der Benteler-Arena und gegen Nürnberg 5000.

Im Stehplatz-Bereich stehen rund 2500 Eintrittskarten und im Sitzplatz-Bereich rund 6000 zur Verfügung. Der SCP07 hat sich den Angaben zufolge mit den Behörden darauf verständigt, maximal 1000 Karten an Personen mit einem negativen Covid-19-Test abzugeben: Die Tickets sind vorwiegend für Kinder und Jugendliche sowie Personen vorgesehen, die sich nicht immunisieren lassen können bzw. dürfen. Der Verein weist darauf hin, dass ein Schülerausweis oder die Teilnahme an den regelmäßigen Schultestungen nicht ausreichend sind, sondern ein negativer Antigen-Schnelltest oder PCR-Test erbracht werden muss.

Die restlichen 7500 Karten stehen nur für Personen mit einer Immunisierung (vollständige Impfung oder Genesung) zur Verfügung. Auf Grund dieser behördlichen Auflagen werde, so der SCP weiter, der 3G-Status bei der Buchung und beim Zutritt in die Benteler-Arena abgefragt: Personen, die eine Geimpft/Genesenen-Karte erwerben, müssen einen entsprechenden Nachweis vorhalten, ein negativer Covid-19-Test wird bei diesen Eintrittskarten nicht akzeptiert und der Eintritt verwehrt.

Den Gästen wird im Stehplatz-Bereich (Block E + F) ein Kontingent von etwa sechs Prozent der zulässigen Kapazität zur Verfügung gestellt. Der Block G (regulär Sitzplatz-Block für Gäste) wird wieder den heimischen Fans zur Verfügung stehen.

Kartenverkauf und Kontaktdaten

Der SC Paderborn führt aus: „Aus organisatorisch-technischen Gründen findet der exklusive Vorverkauf für Dauerkarten-Inhaber der Saison 2019/2020 zweigeteilt statt. Zunächst können alle Sitzplatz-Dauerkunden der Saison 2019/2020 ab Dienstag, 31. August, 14.00 Uhr, bis Donnerstag, 2. September, 23:59 Uhr, ihren angestammten Sitzplatz buchen. Der angestammte Sitzplatz ist für sie vorreserviert und kann online oder per Ticket-Hotline belegt werden. Ab Freitag, 3. September, 12.00 Uhr, können zusätzlich alle Stehplatz-Dauerkunden nach Verfügbarkeit eine Stehplatz-Karte oder ein Sitzplatz-Ticket buchen. Inhaber von Dauerkarten können in der Anzahl ihrer Dauerkarten Tickets erwerben. Der SCP07 bittet um Verständnis dafür, dass bestehende Plätze von Stehplatz-Dauerkarteninhabern aufgrund von Mindestabstandsregelungen nicht vorreserviert werden können und gegebenenfalls nicht im Verkauf verfügbar sind.

Der Verkauf erfolgt ausschließlich online und per Ticket-Hotline, nach Verfügbarkeit und so lange der Vorrat reicht. Die Tickets werden ausschließlich als Print-at-home-Karten zum Ausdrucken ausgestellt, Versandkosten fallen nicht an. Der Kartenverkauf findet weiterhin personalisiert statt; eine Kontrolle beim Stadionzutritt entfällt jedoch bis auf Weiteres. Der SCP07 weist aber darauf hin, dass jeder Erwerber verpflichtet ist, die Kontaktdaten der Kartennutzer für die zuständigen Behörden vorzuhalten und auf Anforderung zu übermitteln hat.

Alternativ rät der Verein allen Kartenkäufern dringend, die Namen und Kontaktdaten (Name, E-Mail und Telefonnummer) der tatsächlichen Kartennutzer beim Kartenkauf oder ab zwei Tage vor dem Spieltag über das eingerichtete Online-Formular auf scp07.de oder am Spieltag am Serviceschalter der Benteler-Arena anzugeben. Die Daten aller Ticketnutzer werden ausschließlich zur Ermöglichung der Nachverfolgung von Infektionen vom SCP07 erfasst. Diese Daten werden für die Dauer von vier Wochen ab Beginn der Veranstaltung geschützt vor Einsichtnahme durch Dritte für die zuständigen Behörden vorgehalten und auf Anforderung an diese übermittelt. Nach Ablauf dieser Frist wir der Verein diese Daten sicher und datenschutzkonform löschen.

Je nach Verfügbarkeit von Tickets werden in einer möglichen weiteren Verkaufsphase Mitglieder berücksichtigt. Der SCP07 wird hierzu zeitnah im Anschluss der ersten Vorverkaufsphasen informieren. Ebenso wird der Verein vor dem Spiel noch einmal gesondert die organisatorischen Abläufe am Spieltag vorstellen.“