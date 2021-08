Paderborn

Paderborns neuer Trainer Lukas Kwasniok darf den ersten Heimsieg mit dem SC Paderborn 07 feiern: Eine Woche nach dem glanzvollen 4:1-Erfolg in Bremen schlug seine Elf den FC St. Pauli mit 3:1 (1:1). Es war ein Arbeitssieg in Überzahl: 84. Minuten hatten die Paderborner einen Mann mehr auf dem Feld, taten sich aber sehr schwer, verschossen einen Strafstoß und lagen auch noch 0:1 zurück. Doch ein Eigentor der Gäste, der eingewechselte Kai Pröger und Sven Michel brachten den SCP in die Erfolgsspur.

Von Matthias Reichstein