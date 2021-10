Carls wartet auf seine Chance

Gekommen, um zu spielen: Ganz so einfach hatte sich Jonas Carls den Einstieg beim SC Paderborn 07 nicht vorgestellt, etwas mehr aber doch erhofft.

Paderborns Linksverteidiger könnte in Düsseldorf seinen gesperrten Konkurrenten Collins ersetzen

Jonas Carls im SCP-Trikot ist ein bislang seltenes Bild: In dieser Szene räumt der 24-Jährige beim 5:1-Sieg im Test gegen den SV Meppen ab.

Nach acht Zweitliga-Spieltagen ist die Liste seiner Pflichtspieleinsätze noch ohne Eintrag. Das könnte sich am Samstag (13.30 Uhr/Sky) im Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf ändern. Mit Jamilu Collins ist die Stammkraft auf der linken Abwehrseite bekanntlich gesperrt, damit wäre der Weg für den Ex-Schalker frei. Eigentlich. Doch so simpel ist die Lösung nicht. Trainer Lukas Kwasniok variiert viel, stellt immer mal wieder von Vierer- auf Dreierkette um und tauscht bis auf seine Leistungsträger auch gerne das Personal. Jonas Carls schätzt deshalb seine Aussichten zurückhaltend ein: „Die Gelegenheit ist so günstig wie noch nie. Aber ich muss noch besser werden, dann kommt irgendwann auch meine Chance.“