„Damit können wir auf jeden Fall leben“

Fußball-Zweitligist SC Paderborn startet mit einem 0:0 beim 1. FC Heidenheim in die neue Saison

Heidenheim/Paderborn

Lukas Kwasniok war sich sicher, genau zu wissen, was auf ihn und den SC Paderborn 07 im Zweitliga-Saisonauftakt beim 1. FC Heidenheim zukommt. Nach den ersten Minuten war er dennoch ein wenig erschrocken. „Das war noch wuchtiger, als es im Video ausgesehen hat“, gab er später zu. Doch seine Mannschaft hielt der Wucht des Gegners stand. Mit vier Zweitliga-Debütanten (davon drei in der Startelf) holte der SCP bei einem eingespielten Gegner, wie in der Vorsaison, ein 0:0.

Von Peter Klute