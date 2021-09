„Das gibt es nicht so oft“

Paderborn

Ein bisschen verwundert es schon. Da hat der SC Paderborn 07 einen überragenden Saisonstart hingelegt und ist seit dem 4:1-Sieg am vergangenen Sonntag beim FC Erzgebirge sogar zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte Tabellenführer in der 2. Fußball-Bundesliga.

Von Peter Klute