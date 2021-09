30 Jahre alt, wegen verschiedener Krankheiten seit März ohne Pflichtspiel und schließlich vertragslos – als der SC Paderborn 07 vor gut vier Wochen mit Marco Stiepermann den zwölften Neuzugang präsentierte, hielt sich die Begeisterung der Fans in Grenzen

. Das änderte sich am Sonntag. Ein Tor kurz nach Spielbeginn, der noch wichtigere zweite Treffer direkt nach Wiederanpfiff – Stiepermann stellte beim 4:1 im Erzgebirge die Weichen zum dritten Auswärtssieg in Folge und damit den Sprung auf Platz eins: „Wir haben in Aue ein Ausrufezeichen gesetzt. Aber das war es noch lange nicht. Ich spüre, wie hungrig die Mannschaft ist. Wir werden noch für einige Überraschungen sorgen.“