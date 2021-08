Der Ball rollt auch in Zukunft nur bis 22 Uhr

OWL-Derby am 26. Oktober 2009 in der damaligen Energieteam-Arena: 15.000 Fans fieberten dem für Paderborner Verhältnisse späten Anstoß um 20.15 Uhr entgegen.

Was bislang der sperrige Begriff „Sportanlagenschutzverordnung“ zumindest schwierig machte, ist nun an bis zu 18 Kalendertagen im Jahr relativ problemlos möglich. Dem SC Paderborn bringt diese Änderung nichts: In der Benteler-Arena muss auch künftig um 22 Uhr Ruhe sein.