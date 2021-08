Der frühe Erfolg ändert nichts

Erst einen Elfmeter verschossen, dann in Überzahl in Rückstand geraten und das gegen eine gute Mannschaft aus Hamburg, die niemals aufgab – der SC Paderborn machte sich das Leben zunächst selbst unnötig schwer. So dauerte es auch sehr lange, bis die Ostwestfalen ihre numerische Überlegenheit in Tore verwandeln konnten. „Wir müssten unsere Einschussmöglichkeiten aus der zweiten Reihe viel mehr nutzen“, bemängelte der Trainer und nannte einen Namen: Julian Justvan. „Ju muss bei seinen Qualitäten viel öfter aus der Distanz das Ziel anvisieren.“

