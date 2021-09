Der Kapitän ohne Binde

Dass der Abgang des Abwehrchefs und Kapitäns bislang so gut kompensiert werden konnte, liegt vor allem auch an einem: Uwe Hünemeier.

Der 35-Jährige erlebt gerade seinen soundsovielen Frühling, bestätigt seine Leistung aus dem Vorjahr zu 100 Prozent und hat in dieser Saison noch keine Minute gefehlt. Dass er auch am Sonntag gegen den FC Schalke 04 (13.30 Uhr) in der Startelf steht, daran gibt es keinen Zweifel. „Es geht nicht nach Alter, sondern nach Qualität. Uwe bringt Elemente mit, die für uns aktuell unabdingbar sind.“, sagt Trainer Lukas Kwasniok. Hünemeiers körperliche Verfassung kommt nicht von ungefähr. „Er verpasst kein Training, das ist der Wahnsinn. Wenn jeder seinen Job so lieben würde, wäre die Welt ein Stück weit besser“, sagt Kwasniok. Mehr Anerkennung geht nicht, damit konfrontiert, reagiert der gebürtige Rietberger etwas verschämt und sagt dann: „Ich liebe es tatsächlich, Fußball zu spielen, es gibt für mich nichts Schöneres. Auch wenn ich mit 35 mehr investieren muss und meine Pausen brauche. Aber das Alter ist nur eine Zahl, es zählt die Leistung.“

Lob von allen Seiten

Und die stimmt. Mit der entsprechenden Lebensweise und Erholung gehört Hünemeier immer noch zu den Besten und schließt es nicht aus, vor einer sich voraussichtlich anschließenden Trainerlaufbahn noch eine weitere Saison als Profi dranzuhängen. Denn noch ist er gut genug. „Ich weiß nicht, ob es einen besseren Kopfballspieler in der 2. Liga gibt. Er antizipiert unheimlich gut und steht bei jeder Flanke richtig“, sagte Dresdens Trainer Alexander Schmidt nach dem 0:3 gegen den SCP über Hünemeier. Paderborns Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth wundert das nicht: „Nachdem ich Uwe Hünemeier kennengelernt habe, wäre ich überhaupt nicht überrascht, wenn er wieder eine sehr gute Saison spielt. Er ist einfach total professionell.“

Hünemeier geht voran, mit Worten und Taten, auf und neben dem Platz Das ist neben seinen sportlichen Fähigkeiten ein zusätzliches Merkmal. Wohlgemuth weiß: „Uwe ist in der Lage, junge Spieler an die Hand zu nehmen und eine Mannschaft zusammenzuhalten. Das macht ihn so wichtig.“ Für das Team und den Trainer, der feststellt: „Uwe erleichtert mir die tägliche Arbeit ungemein. Ich muss oft nicht mehr den Finger in die Wunde legen, das macht schon der Hüne und das ist Gold wert. Er hebt unser Niveau jeden Tag an.“ Für Hünemeier ist das eine Selbstverständlichkeit: „Verantwortung zu übernehmen, hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Das steckt einfach in mir.“

Noch eine Rechnung offen

So gelang es, mit der eingeführten Dreierkette und einem neuen Torwart dahinter schnell eine defensive Stabilität zu erlangen. Die wird am Sonntag allerdings in Person von Simon Terodde auf eine besondere Probe gestellt. „Er ist sehr clever und über Jahre erfolgreich. Man darf ihn nie außer Acht lassen, aber ganz ausschalten werden wir ihn nicht können“, sagt Hünemeier über Schalkes Vorzeigestürmer. Über allem steht aber, „dass wir uns riesig auf dieses Spiel freuen“. Dass der SCP als Tabellenzweiter ins Westfalen-Derby geht, sei nicht absehbar gewesen, aber auch nebensächlich. „Entscheidender ist“, so Hünemeier, „dass wir schon elf Punkte haben.“

Auch wenn es schon mehr als sechs Jahre zurückliegt, hat Paderborns Nummer 2 mit den Königsblauen noch eine Rechnung offen. Am vorletzten Bundesliga-Spieltag der Saison 2014/2015 führte ein Eigentor Hünemeiers zur 0:1-Niederlage „auf“ Schalke, damit war der direkte Wiederabstieg so gut wie besiegelt. Damals war Hünemeier der Kapitän, der Nachfolger von Schonlau heißt Ron Schallenberg: „Das ändert nichts und dieser Stück Stoff ist nichts, was ich brauche. Für Ron gibt es gute Gründe“, sagt er. Wohl wissend, dass er auch ohne Binde der Chef ist.