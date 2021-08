Der SCP im Bremer Schlaraffenland

Paderborner Gala an der Weser: Das spektakuläre 4:1 beim Absteiger SV Werder ist der erste Saisonsieg

Bremen

Neuer Verein, alte Leiden. Bremens Trainer Markus Anfang erlebte am dritten Spieltag dieser Zweitliga-Saison sein ganz persönliches Déjà-vu. In der Hinrunde der Vorsaison hatte Anfang mit dem SV Darmstadt 98 eine 0:4-Heimklatsche gegen den SC Paderborn kassiert, mit dem SV Werder gab es am Sonntag im Weserstadion gegen den SCP ein nicht weniger schmerzliches 1:4 (0:3).

Von Peter Klute