Die Bilanz ist eindeutig

„Dann brauchen wir ja gar nicht anzutreten“, reagierte Lukas Kwasniok am Donnerstag auf diesen Vergleich und machte damit sehr deutlich, was er von diesen Zahlenspielen hält. Paderborns Trainer schaut ohnehin nicht gerne zurück. Wer zu häufig in der Vergangenheit rumwühle, der würde schneller altern, habe er mal irgendwo gehört. Der 40-Jährige schaut viel lieber in die Zukunft. Die heißt Training am Freitag und Punktspiel am Samstag. Und hier hat er die interessanteste Personalie schon entschieden: „Es ist in dieser Woche ein Spieler deutlich in den Fokus gerückt. Der wird Jamilu Collins ersetzen.“ Einen Namen verriet der Trainer nicht, fügte aber hinzu: „Meine Entscheidung ist tendenziell eine Überraschung. Aber eine aus voller Überzeugung.“

