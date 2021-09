Die Jungen überraschen

Die Erfolgsserie des SC Paderborn wird auch auf internationaler Ebene fortgesetzt. Jamilu Collins (27) gewann am Freitagabend mit Nigeria das erste Qualifikationsspiel zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar gegen Liberia mit 2:0.

Der SCP-Linksverteidiger stand für das Team des deutschen Trainers Gernot Rohr die komplette Spielzeit auf dem Platz. Am Dienstag tritt Tabellenführer Nigeria auf den Kap Verden an. Am Mittwoch kehrt Collins nach Paderborn zurück und soll dem Zweitligisten am Sonntag darauf im Heimspiel gegen den FC Schalke 04 (13.30 Uhr) wieder zur Verfügung stehen.