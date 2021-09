Diese Kulisse ist beschämend

Der Profifußball ist an der Pader nur in der 1. Liga ein Selbstläufer, ansonsten muss der Verein seit Jahrzehnten um jeden Gast kämpfen. Wie in dieser Saison. Nach Ende der Ära Steffen Baumgart steckt der SCP mitten im Neuaufbau, kaufte aber klug ein und katapultierte sich völlig überraschend an die Spitze. Honoriert wurde der Höhenflug aber nicht. 10.000 Fans durften am Samstag rein, auf 8500 hatte der SCP gehofft und am Ende waren es 6656. Eine beschämende Zahl, die der Leistung des Vereins überhaupt nicht gerecht wird.

