Dörfler fällt bis Jahresende aus

Der 25-Jährige zog sich bereits in der vergangenen Woche einen Sehnenanriss in der Gesäßmuskulatur zu. Das ergab eine Kernspinuntersuchung am Montag. „Es war ein Spreizschritt im Abschlusstraining vor unserem Heimspiel am vergangenen Freitag gegen Regensburg, danach ging nichts mehr“, sagte Trainer Lukas Kwasniok. Dörfler stand deshalb auch nicht im Aufgebot für die Partie gegen die Ostbayern. Wobei die Verantwortlichen beim SCP zunächst nur von einer Zerrung ausgingen. Da hätte Dörfler wahrscheinlich nur zwei Wochen pausieren müssen, jetzt fällt der athletische Rechtsverteidiger für mindestens acht Wochen aus. „Ich rechne mit Jojo nicht vor Januar“, sagte Kwasniok.

