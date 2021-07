„Ein harter Schnitt wäre nötig – den sehe ich nicht“

Bereits vor Saisonstart hatte der 64-Jährige auch seinen Sponsorvertrag beim SCP gekündigt: „Ich kann mich mit der Entwicklung des Profifußballs in Coronazeiten nicht anfreunden. Die Kosten wurden zwar ein bisschen gesenkt, den harten Einschnitt, der aus meiner Sicht unbedingt nötig wäre, sehe ich nicht.“

Hämmerling, der selbst in 40 Jahren eine Firma aus dem Nichts aufbaute und 2019 mit der Hämmerling-Group (500 Mitarbeiter) einen Jahresumsatz von 120 Millionen Euro erwirtschaftete, sieht den Profifußball auf ein großes finanzielles Loch zusteuern. Keine Zuschauer und sinkende TV-Einnahmen seien nur ein Problem. Sich weiter zurückziehende Sponsoren und ein massiv sinkendes Fan-Interesse seien Schwierigkeiten, mit denen sich der Fußball längst ausein­andersetzen müsse: „Der ganz große Hype ist längst nicht mehr da. Die Einschaltquoten sinken und auch wenn die Stadien wieder öffnen dürfen, werden wir nicht mehr ständig ausverkaufte Arenen sehen.“

Für die Entwicklung macht der Familienvater (verheiratet, zwei Töchter) den Fußball in erster Linie selbst verantwortlich. Die Klubs würden mit der Pandemie und den Folgen für die gesamte Bevölkerung viel zu oberflächlich umgehen. Die finanziellen Sorgen seien zwar im März und April vergangenen Jahres groß gewesen, doch als nach zehn Wochen Zwangspause Mitte Mai wieder der Bundesliga-Ball rollte, seien plötzlich fast alle Klubs zur Tagesordnung übergegangen: „Eigentlich wurde Fußball für die Fans gespielt. Jetzt rollt der Ball nur, um TV-Einnahmen zu generieren. Bis heute hat es keine richtige Reaktion gegeben. Alle fahren mit nur etwas angezogener Handbremse weiter.“

Dem SC Paderborn macht Hämmerling konkret keine wirklichen Vorwürfe. Er habe sich beim SCP allerdings noch etwas mehr Energie bei den Sparmaßnahmen gewünscht. Der Klub hätte auch seine Stimme in der Deutschen Fußball-Liga (DFL) etwas erheben können. Im Moment sei der Verein finanziell gut aufgestellt, doch Hämmerling, der den Tennis-Bundesligisten TuS Sennelager als Hauptsponsor unterstützt und das weiterhin tun möchte, sieht auch die Ostwestfalen in einem gefährlichen Kreislauf: „Wenn der SCP die Gehälter der Profis entsprechend der Folgen der Pandemie als einziger Verein senken würde, wären die Spieler weg, der SCP nicht mehr konkurrenzfähig und der Standort Paderborn in höchster Gefahr.“ Auf diesem „schmalen Grat“, wollte sich Hämmerling nicht mehr bewegen und schied deshalb aus.

„Sehr bedauerlich. Ich hätte ihn gerne weiter als Mitglied in unseren Gremien gesehen“, sagte Präsident Elmar Volkmann. Bereits im Sommer hatte sich Hämmerling als Sponsor verabschiedet. Seine Begründung: „Ich kann nicht meine Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken und gleichzeitig als Gönner im Profifußball auftreten.“

Der SC Paderborn war vor Weihnachten von Hämmerlings Rücktrittsgedanken informiert worden und stellte am Freitag, wie berichtet, bereits die Nachfolger vor. Neuer stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender wurde Ex-Profi Thomas Sagel, der seit Jahren ein Unternehmen in Erkeln (Stadt Brakel) leitet. Den freien Platz im Aufsichtsrat des Vereins und in der KGaA übernahm Tomas Pfänder, bislang schon Mitglied im SCP-Wirtschaftsrat. Die kleine Rochade in der Vereinsspitze schloss Michael Dufhues ab. Als Vorstand der Bremer AG rückte er in den Wirtschaftsrat.

Das Kapitel Hämmerling beim SCP ist damit endgültig beendet. Eine Rückkehr schließt er kategorisch aus. Dabei gehörte der Fußball-Funktionär, der seit Sommer 2018 zum Führungszirkel des SCP zählte, zuvor bereits zweimal als Vizepräsident dem Vorstand an. In der Saison 2002/2003 unter Leitung von Klub-Boss Wilfried Finke, 2016 in der sechsmonatigen Amtszeit von Martin Hornberger. Jetzt reicht es dem Kaufmann: „Ich bleibe dem SCP positiv verbunden – aber nur noch als Zuschauer.“