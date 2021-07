Führich krank, großes Lob für Henke

„Er geht wie ein alter Mann und hat es nach dem Aufstehen kaum auf die Massagebank geschafft.“ So kommentierte Paderborns Trainer Lukas Kwasniok das Fehlen von Chris Führich beim Training am Donnerstagmorgen. Der Offensivspieler leidet unter Rückenproblemen und musste aussetzen.

Während Felix Platte wieder einstieg, sind Johannes Dörfler und Frederic Ananou weiter nicht dabei. Ananou, der sich im ersten Test gegen Verl am Sprunggelenk verletzt hatte, trat schon am Mittwochabend die Heimreise nach Paderborn an. Dort soll festgestellt werden, ob eine Zahnentzündung ursächlich für seine anhaltenden Schmerzen ist.