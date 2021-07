Fußball-Zweitligist SC Paderborn 07 stellt seinen Kader für die Saison 2021/2022 vor

Paderborn

Fußball-Zweitligist SC Paderborn 07 hat an diesem Donnerstag in der Benteler-Arena in neuem Outfit seinen Kader für die neue Saison präsentiert. Mit dabei war auch Geburtstagskind Sven Michel (wurde 31). Es fehlte Marcel Mehlem, der sich laut Vereinsangaben kurzfristig einer Untersuchung im Krankenhaus unterziehen musste.