Henke wird Profi

Er trainiert seit Wochen mit dem Profikader des SC Paderborn, war beim Trainingslager im niederländischen Garderen dabei und hat speziell in den vergangenen Wochen einen großen Schritt nach vorne gemacht.

Justus Henke, der aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum stammt, hat einen Profivertrag mit einer Laufzeit von zwei Jahren beim SCP07 unterschrieben.

„Justus hat sich sehr gut entwickelt und in den Trainingseinheiten sowie im Trainingslager sein Potenzial angedeutet. Bei der Integration in unseren Profikader kommt ihm die sehr gute Ausbildung in unserem Nachwuchsleistungszentrum zugute. Gemeinsam wollen wir das vorhandene Talent nun auf hohem Niveau weiterentwickeln“, erläutert Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth.